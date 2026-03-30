Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Türkiye'nin, Gazze'yi yerle bir eden saldırılar sonrası aldığı "İsrail'e yönelik ticaretin durdurulması" kararına rağmen ticaretin sürdüğü ortaya çıktı. Üstelik ihraç edilenlerin hepsi stratejik ürün

ALIŞVERİŞ HIZ KESMEMİŞ

İsrail Merkez İstatistik Bürosu'nun (CBS) Şubat 2026 verileri yayımlandı. Verilere göre Türkiye’nin İsrail ile ekonomik ilişkileri hız kesmemiş. Verileri kamuoyuyla paylaşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Kestik dedikleri ticaret, İsrail Gazze'yi bombalarken de sürdü, İran ile savaşında da sürüyor" diyerek iktidara tepki gösterdi. Emir, şubat ayında Türkiye’den İsrail’e 94 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, ocak-şubat toplamının ise 176,1 milyon dolara ulaştığını söyledi.

SANAYİ ANA MADDELERİ

Murat Emir, ihracatı yapılan kalemlerin sıradan ürünler olmadığını, sanayinin ana damarlarını oluşturan stratejik malzemeler olduğunu vurguladı. Emir’in Türkiye’den ulaşılmasının engellendiğini öne sürdüğü İsrail İstatistik Bürosu verilerine göre 2026'nın ilk iki ayında Türkiye'den İsrail'e gönderilen başlıca ürün grupları ve tutarları şöyle sıralandı:

Makine ve ekipman: 44.7 milyon dolar

Baz metaller: 34.9 milyon dolar

Tekstil: 19.0 milyon dolar

Taş-çimento-cam: 16.4 milyon dolar

Plastik: 15.5 milyon dolar