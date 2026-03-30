ABD’nin Florida eyaletinde yaşanan olay, gıda güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Brandy Buckley isimli kadın, satın aldığı dondurmanın içinden çıkan metal parçalar nedeniyle ağır yaralandı.

2018 yılında bir dondurma dükkanından cevizli dondurma alan Buckley, ilk ısırıkta boğazına sert bir cismin takıldığını hissetti. Başta bunun ceviz parçaları olduğunu düşünen kadın, rahatsızlığının devam etmesi üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan incelemede yuttuğu cismin metal çivi olduğu ortaya çıktı.

Dava dosyasına göre, dondurmanın içinde birden fazla çivi ve keskin metal parçalar bulunuyordu. Bu parçaların, tüketici tarafından fark edilmesinin neredeyse imkânsız olduğu belirtildi.

Yaşanan olayın ardından Buckley’nin baş, boyun ve sinir sisteminde kalıcı hasar oluştuğu, vücudunda izler kaldığı ve nörolojik sorunlar yaşadığı aktarıldı. Ayrıca yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olma ihtimalinin ortadan kalktığı ifade edildi.

Tedavi sürecinde ciddi maddi kayıplar yaşadığını belirten Buckley’nin davasında jüri, zararların büyüklüğünü dikkate alarak dondurma firmasını tazminata mahkûm etti.

Mahkeme, firmanın ihmalkâr davrandığına hükmederek Buckley’ye 14 milyon dolar (yaklaşık 622 milyon TL) ödenmesine karar verdi.

Buckley’nin avukatı, verilen kararın yaşananların boyutu göz önüne alındığında adil olduğunu belirtti.