ABD Kara Kuvvetleri’nden emekli Albay Lawrence Wilkerson, Orta Doğu’da tırmanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Wilkerson, çatışmaların daha da derinleşmesi halinde İsrail’in devlet olarak varlığını sürdüremeyebileceğini öne sürdü.

Güneydoğu Norveç Üniversitesi’nden Prof. Glenn Diesen’in YouTube kanalına konuk olan Wilkerson, bölgedeki askeri dengelerin hızla değiştiğini ifade ederek şunları söyledi:

"İsrail için durum gerçekten kritik hale geliyor. Orada bulunmak son derece tehlikeli, her şey çöküyor. İsrail’in hava savunması kalmadı, buna karşın İran’ın hâlâ füzeleri var. Ayrıca düşmana ciddi hasar vermek için insansız hava araçları kullanıyor. Bunu söylemek istemem ama İsrail’in devlet olarak varlığı son bulabilir. Ve Netanyahu, bu yok oluşun başındaki isim olacak."

BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı operasyon kapsamında saldırılar devam ediyor. İran mevcut saldırılara karşılık olarak, sadece İsrail'in değil aynı zamanda ABD'nin üslerinini bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılar düzenliyor.