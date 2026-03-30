Otomotiv devi Ford, ABD pazarında satılan 254 binden fazla aracı kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma süreci başlattı. Kararın, araçlardaki yazılım kaynaklı güvenlik sorunlarından kaynaklandığı açıklandı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, arka görüş kamerasının devre dışı kalmasına ve gelişmiş sürücü destek sistemlerinin (ADAS) çalışmamasına neden olabilecek bir yazılım hatasının tespit edildiği bildirildi.

Yetkililer, görüntü işleme yazılımının beklenmedik şekilde sıfırlanabildiğini ve bunun araçlardaki kritik güvenlik donanımlarını etkilediğini belirtti. Bu durumun, çarpışma öncesi uyarı sistemi, şeritte kalma asistanı ve kör nokta izleme gibi özelliklerin devre dışı kalmasına yol açabileceği ifade edildi.

Tespit edilen sorunun, yetkili servislerde yapılacak güncellemeler ya da kablosuz yazılım güncellemeleri (OTA) ile giderileceği kaydedildi.

Geri çağırma kapsamında Ford’un Explorer modeli ile Lincoln markasına ait Navigator, Nautilus ve Aviator modellerinin yer aldığı açıklandı.

Uzmanlar, sürücülerin geri çağırma kapsamındaki araçlar için yapılacak güncellemeleri geciktirmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.