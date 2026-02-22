Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Türkiye’de, 2021’de asgari ücretle 73 kilo dana eti alınabilirken 2026’da bu miktar 48 kiloya kadar geriledi. Fiyatlar beş yılda 15 kat arttı. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Remzi Suiçmez fiyat artışlarının temelinde yatan üç önemli faktörü açıkladı

Suiçmez “Fiyat artışlarının temelindeki üç önemli faktör, yüksek maliyet krizinin çözülmemesi, küçük ve orta ölçekli süt ve et üreticisinin yanlış politikalar nedeniyle üretimden vazgeçmesi, arz açığının sürekli artmasına rağmen kalıcı çözüm olmayan yoğun ithalatın kalıcı duruma gelmesi” dedi.

ZMO Başkanı Suiçmez, kırmızı et sektörünün büyük işletmelerin eline geçtiğini, Rekabet Kurumu müdahalelerine rağmen büyük firmaların diledikleri zaman fiyatlarla oynayabildiğini belirtti. Geçen yıl yaşanan şap hastalığının olumsuz etkilerinin de bugün yaşanan sorunların bir

diğer nedeni olduğunu ifade etti.

Başkan Suiçmez, 2010 yılında başlayan ve kesintisiz 2026 yılında da devam eden canlı hayvan ve et ithalatına rağmen fiyatların düşmediğini söyledi. Sürekli ithalatın yerli üretime zarar verdiğini, ithalat bağımlılığı artarken azalan süt ve et hayvan varlığı nedeniyle fiyatların kontrol edilemediğini ifade etti.