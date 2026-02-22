İran, Avrupa Birliği’nin Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütleri listesine alma kararının yürürlüğe girmesinin ardından misilleme niteliğinde bir adım attı. İran Dışişleri Bakanlığı, AB ülkelerinin deniz ve hava kuvvetlerinin karşı önlem kapsamında terör örgütü olarak tanındığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, AB’nin aldığı kararın hukuka aykırı ve yersiz olduğu savunularak, adımın Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmadığı ifade edildi.

“Karşılıklılık ilkesi uygulanacak”

Açıklamada, İran’ın söz konusu kararını, ABD’nin 2019’da Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan etmesine destek veren ülkelere karşı önlem alınmasını öngören ulusal yasa hükümlerine dayanarak aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, ilgili yasa çerçevesinde AB’ye üye ülkelerin deniz ve hava kuvvetlerinin söz konusu hükümlere tabi tutulduğu ve karşı önlem kapsamında terör örgütü olarak değerlendirildiği bildirildi.

AB kararı sonrası gerilim tırmanmıştı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da daha önce yaptığı açıklamada, AB’nin Devrim Muhafızları kararını sert sözlerle eleştirmiş ve karşılık verileceğini söylemişti.

Avrupa Birliği, 19 Şubat’ta yapılan Konsey toplantısında Devrim Muhafızları Ordusu’nu resmen terör örgütleri listesine eklemiş; karar kapsamında mal varlıklarının dondurulması ve finansal kaynaklara erişimin engellenmesi gibi yaptırımlar uygulanacağını duyurmuştu.