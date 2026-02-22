Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan Celal Ağır, geçtiğimiz aylarda damacana su alırken dengesini kaybederek yere düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ağır’ın sol ayağında kalıcı rahatsızlık oluştu.

Ayağındaki sakatlık nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlı adam, çatısı içeri çökmüş halde bulunan müstakil evinde tek başına yaşam mücadelesi veriyor. Kendi başına dışarı çıkmakta zorlandığını söyleyen Ağır, hem sağlık durumu hem de evinin onarımı için yetkililerden destek istedi.

Öte yandan evinin camlarının birkaç kez taşlandığını, televizyonu ile elektrikli motosikletinin de çalındığını belirten Ağır, yaşadığı sorunlar karşısında çaresiz kaldığını ifade etti. Komşularının durumu yetkililere bildirdiğini ancak henüz bir sonuç alamadıklarını öne sürdü.

Kardeşlerden fayda yok

Emekli olmadan önce elektrikçilik yaptığını anlatan Celal Ağır, “5-6 tane kardeş var ama fayda yok… Sağlamken yürüyerek her yere gidiyordum. Şimdi bakkala bile gidemiyorum. Ayağım düzelse yardıma da gerek yok. Bir de tedavi olmak istiyorum. Hiçbir yere derdimi anlatamadım” sözleriyle destek çağrısında bulundu.