Türkiye’de en çok kazandıran meslekler belli oldu: Zirvede noterlik var

Türkiye iş gücü piyasasında yüksek gelir sağlayan meslekler yeniden gündeme geldi. Bitrix24.com.tr'de derlenen verilere göre sınırlı kontenjan, yüksek işlem hacmi ve uzmanlık gereksinimi bazı meslekleri gelir açısından öne çıkarıyor. Listede noterlik zirvede yer alırken teknik ve profesyonel alanlar da üst sıralarda bulunuyor.