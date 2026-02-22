Yeniçağ Gazetesi
22 Şubat 2026 Pazar
Anasayfa Ekonomi Türkiye’de en çok kazandıran meslekler belli oldu: Zirvede noterlik var

Türkiye’de en çok kazandıran meslekler belli oldu: Zirvede noterlik var

Türkiye’de en yüksek gelir sağlayan meslekler listesi güncellendi. Aylık yaklaşık 456 bin TL gelirle noterlik ilk sıraya yerleşirken pilotluk, yazılım mühendisliği ve doktorluk gibi meslekler de üst sıralarda yer aldı.

Türkiye iş gücü piyasasında yüksek gelir sağlayan meslekler yeniden gündeme geldi. Bitrix24.com.tr'de derlenen verilere göre sınırlı kontenjan, yüksek işlem hacmi ve uzmanlık gereksinimi bazı meslekleri gelir açısından öne çıkarıyor. Listede noterlik zirvede yer alırken teknik ve profesyonel alanlar da üst sıralarda bulunuyor.

Noterlik – listenin zirvesinde

Yaklaşık 456 bin TL aylık gelirle noterlik listenin ilk sırasında yer aldı. Sınırlı kadro yapısı ve yüksek işlem hacmi, bu mesleği gelir açısından öne çıkarıyor.

Pilotluk

Ortalama 350 bin TL civarındaki gelirle pilotluk, yüksek maaşlı meslekler arasında üst sıralarda bulunmaya devam ediyor.

Yazılım Mühendisi

Teknoloji sektörünün büyümesiyle yazılım mühendisliği yaklaşık 348 bin TL seviyesinde gelirle listenin üst sıralarında yer alıyor.

Sigorta Uzmanlığı

Sigorta sektöründeki uzman pozisyonlar ortalama 270 bin TL seviyesine ulaşan gelirleriyle dikkat çekiyor.

Avukatlık

Deneyim ve dava portföyüne bağlı olarak avukatlık gelirleri ortalama 264 bin TL seviyesinde hesaplanıyor.

Eczacılık

Eczacılık mesleğinde ortalama gelir yaklaşık 242 bin TL civarında görülüyor.

Doktorluk

Uzmanlık alanına göre değişmekle birlikte doktorların ortalama geliri yaklaşık 228 bin TL seviyesinde.

Mali Müşavirlik

Mali müşavirlikte ortalama gelir yaklaşık 216 bin TL olarak listede yer alıyor.

Petrol Mühendisi

Enerji sektöründe çalışan petrol mühendislerinin ortalama gelirleri 204 bin TL seviyesinde.

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim danışmanlığı alanında ortalama gelir 192 bin TL civarında hesaplanıyor.

Kaynak: Diğer
