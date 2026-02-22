ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin, İsrail’in Orta Doğu’nun geniş bir bölümünde hakimiyet kurmasını savunan açıklamaları bölgede diplomatik gerilime neden oldu. Suudi Arabistan ve Arap Birliği, söz konusu ifadeleri sert sözlerle kınadı.

NET TAVIR ALMA ÇAĞRISI YAPILDI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Huckabee’nin sözlerinin en güçlü şekilde reddedildiği belirtilerek ABD yönetimine büyükelçinin açıklamaları karşısında net tavır alma çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca bu tür söylemlerin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler ilkeleriyle bağdaşmadığı ve bölgesel güvenliği tehdit ettiği vurgulandı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Huckabee’yi aşırı ve sorumsuz ifadeler kullanmakla suçladı. Bu tür açıklamaların dini ve milli hassasiyetleri tahrik ederek bölgedeki istikrarı zedeleyebileceği uyarısında bulundu.

Krizin çıkış noktası ise Huckabee’nin gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportaj oldu. Huckabee, Nil Nehri’nden Fırat Nehri’ne kadar uzanan bölgede İsrail’in hak iddia edebileceğini savunarak, İsrail’in bölgeyi tamamen kontrol etmesinin kabul edilebilir olacağını öne sürdü.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da son açıklamalarında “Büyük İsrail” vizyonuna bağlılığını yinelediği ve bu yöndeki sorulara olumlu yanıt verdiği hatırlatıldı.