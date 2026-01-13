Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU YAĞMA FONUNA DÖNDÜ

Resmi işsizlerin sadece yüzde 16,2’si işsizlik ödeneği alabildi. 2,6 milyon işsiz bundan yoksun bırakıldı. İşsize şartlar ağırlaştırılarak verilmeyen fondaki paraların yüzde 54’ü işverene aktarıldı

AMACI DIŞINDA KULLANILIYOR

Son üç yılda İşsizlik Sigortası Fonu giderlerinin sadece yüzde 27'si işsizlik ödeneği için ayrılırken, işverenlere yapılan doğrudan ve dolaylı teşvik ve desteklerin fon giderlerindeki payı yüzde 54'ü geçti. İşverenlere yüzde 38 oranında doğrudan teşvik ayrılırken, işbaşı eğitim programlarına yapılan ödemeler de işverenler için ucuz iş gücü ödemesi desteğine dönüştü. DİSK AR’ın raporuna göre, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının ağır olması ve fonun amacı dışında kullanılması sebebiyle işsizler bu ödenekten yararlanamıyor.

BAŞVURAN İŞSİZ ELİ BOŞ DÖNÜYOR

Bu durum resmi raporlara da yansıdı. Kasım 2025’te TÜİK toplam dar tanımlı işsiz sayısını 3 milyon 98 bin kişi olarak açıkladı. İŞKUR’un Kasım 2025 İşsizlik Sigortası Bültenleri verilerine göre ise bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 502 bin 425. Böylece Kasım 2025’te resmi işsizlerin sadece yüzde 16,2’si işsizlik ödeneği alabildi. 2,6 milyon işsiz, işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı. Bu da işsizlerin yüzde 83,8’inin işsizlik ödeneği alamadığı anlamına geliyor. İktidar ise işsizlik için kurulmuş bu fonu işverene kaynak aktarmak için kullanıyor.

SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ İFLASI

CHP’li Burhanettin Bulut da "Fonun giderleri 256 milyar liraya yükselirken, bu harcamanın sadece 81 milyar lirası işsizlere ödenmiştir. Fon harcamalarının 97 milyar lirasını işverenlere verilen teşvik ve destek ödemeleri, 44 milyarını aktif işgücü programları, 29 milyarını da işbaşı eğitim programları için yapılan harcamalar oluşturmaktadır. Üstelik İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken kaynakların işsizler yerine başka alanlarda kullanıldığı bilinirken, işsiz kalan yurttaşlara 'hak edemedin' denilmesi sosyal devlet anlayışının iflasıdır” dedi.