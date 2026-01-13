Real Madrid'de İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya karşı alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından yaşanan teknik direktör değişikliği büyük tartışma konusu oldu.

REAL MADRID'İN XABI ALONSO KARARI SÜRPRİZ OLDU

Sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen Xabi Alonso'nun görevi bir süredir tehlikede olsa da alınan bu karar sürpriz bir gelişme olarak yorumlandı.

Real Madrid 3 yıllığına teknik direktörlük görevini emanet ettiği efsane oyuncusuyla 8 ay sonra yollarını ayırdı. Kısa süre sonra yapılan bir başka açıklamada ise Xabi Alonso'nun yerine kulübün yine efsane isimlerinden Alvaro Arbeloa'nın getirildiği duyuruldu.

SÜPER KUPA SEROMONİSİNDEKİ OLAY SONUNU GETİRDİ

Kamuoyunda Xabi Alonso'nun görevine neden son verildiğine yönelik çeşitli yorumlar yapılsa da asıl sebebin Kylian Mbappe'nin başrol oynadığı Süper Kupa seromonisindeki görüntüler olduğu ortaya çıktı.

Bir süredir takımdaki bazı yıldız oyuncularla Xabi Alonso'nun arasında soğuk rüzgarlar estiği bilinen bir gerçekti. İspanyol teknik adamın katı disiplin kuralları herkes tarafından kabul görmemişti.

Kötü saha sonuçlarıyla beraber oyuncularla arasındaki iletişimin gittikçe koptuğu ve otoritesinin zayıflamaya başladığı bir dönemde Barcelona yenilgisinin ardından yaşananlar Xabi Alonso'nun sonunu getirdi.

Süper Kupa finalinin ardından düzenlenen kupa töreninde Xabi Alonso ile Kylian Mbappe arasındaki çatışma tüm bu söylentileri haklı çıkardı.

TAKIM ALONSO'YU DEĞİL MBAPPE'Yİ DİNLEDİ

Xabi Alonso madalyalarını aldıktan sonra oyuncularından Barcelona'yı centilmence kutlamak için bir tebrik koridoru oluşturmalarını istedi. O sırada bu fikre sert bir şekilde karşı çıkan Mbappe ise bunu yapmayacağını ifade ederek takım arkadaşlarını da bu konuda yüreklendirdi.

Real Madrid'de oyuncuların Alonso'yu değil de Mbappe'yi dinleyerek madalyalarını aldıktan sonra kenara çekilmeleri, teknik adamın takım üzerinde herhangi bir otoritesinin kalmadığını da gözler önüne serdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Real Madrid yönetiminin Xabi Alonso hakkında verdiği bu kararın asıl sebebi olarak gösterildi.