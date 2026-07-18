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Kaynak: Haber Merkezi

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Sanayi ve ticaret sektöründeki kriz TOBB’un rakamlarına da yansıdı. Haziran ayında kapanan şirket sayısı yüzde 59 artışla 3 bin 293’e tırmandı. Geniş tanımlı işsizlik ise 13 milyon kişiye yaklaştı.

TOBB DOĞRULADI

İş dünyasının “Gücümüz kalmadı, nefes alamıyoruz” açıklamalarının doğruluğu TOBB'un haziran ayında kapanan şirket sayılarının yüzde 58,9 artışla 3 bin 293'e çıkmasıyla ispatlandı. Türkiye'de kurulan şirket sayısı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 26,1 artarak 9 bin 639, kapanan şirket sayısı da yüzde 58,9 artışla 3 bin 293 oldu. Şirket kapanmalarıyla birlikte işsizlikte de artış tırmandı.

DAYANACAK GÜÇ KALMADI

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve ASO Başkanı Seyid Ardıç'ın yüksek faizin ve finansmana erişimdeki güçlüklerin sanayiciyi kıskaca aldığını belirterek “Dayanacak gücümüz kalmadı, nefes alamıyoruz. Üretim durma noktasına gidiyor” diyerek uyarmasının haklılığı TOBB’un istatistiklerinde haziran ayında iş dünyasında kapanma fırtınası estiğini ortaya koydu.