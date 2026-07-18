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Kaynak: Haber Merkezi

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, İBB davasına bakan İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin değiştirilmesi talebiyle reddi hakim başvurusunda bulundu.

Avukatlar Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir ve Tora Pekin'in imzasını taşıyan dilekçede, mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiği, savunma hakkının ihlal edildiği ve adil yargılanma hakkının zarar gördüğü iddia edilerek mahkeme başkanı ile üye hakimlerin ayrı ayrı reddi talep edildi.

DURUŞMADA TARTIŞMA YAŞANMIŞTI

İBB davasının 64. duruşmasında Ekrem İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında savunma süresi ve duruşma takvimi nedeniyle tartışma yaşanmıştı.

Mahkemenin yargılamayı 9 Temmuz'da tamamlamayı planlamasına itiraz eden İmamoğlu, savunmasına başlamadan önce taleplerini dile getirmek istemiş, mahkeme başkanının "Ya savunma yaparsınız ya da susma hakkınızı kullanırsınız" uyarısının ardından duruşma salonundan çıkarılmıştı.

Aranın ardından yeniden salona alınmayan İmamoğlu'nun susma hakkını kullanmadığını beyan etmesine rağmen, duruşma tutanağına "sanığın susma hakkını kullandığı tespit edildi" ifadesi yazılmıştı. Avukatları da bu işleme itiraz ederek mahkeme heyeti hakkında reddi hakim talebinde bulundu.