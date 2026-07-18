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Kaynak: Haber Merkezi

Dr. Mahir Polat, İstanbul'da tarih ve kültür alanında düzenli olarak gerçekleştirilecek "Kentsel Tarih Söyleşileri" programının başlayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Polat, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını farklı başlıklar altında ele alacak söyleşilerde tarihçi ve sosyal bilimler akademisyenlerinin İstanbullularla bir araya geleceğini belirtti.

İlk söyleşinin konusu "Osmanlı İstanbul'unda Bekar Odaları" olacak. Programın konuğu ise Doç. Dr. Işıl Çokuğraş olacak.

Polat, paylaşımında, söyleşi dizisinin tarih ve kültür alanında zengin içeriklerle devam edeceğini ifade ederek, vatandaşları salı günü Metrohan'da gerçekleştirilecek ilk etkinliğe davet etti. Etkinlik, İBB Kültür organizasyonuyla düzenlenecek.