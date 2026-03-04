Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Rakamları gerçekçi bulunmayan TÜİK’e göre bile savaşın etkileri yansımayan aylık gıda enflasyonu yüzde 6,89 oldu. Hürmüz Boğazı’nın da kapatılmasıyla vatandaşları önümüzdeki aylarda daha zor günler bekliyor

****************************************************

ENAG’INKİ YİNE DAHA YÜKSEK

Çarşı, markette fiyatlar sürekli katlanırken, dar gelirlinin gıdaya ulaşımı her geçen gün zorlaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının şubat ayı tüketici enflasyonunu açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 31,53 olurken, aylık yüzde 2,96 olarak açıklandı. TÜFE’de en yüksek artış yüzde 6,89 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde oldu. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre ise aylık enflasyon yüzde 4,01 olurken yıllık enflasyon yüzde 54,14 olarak hesaplandı.

SEBZENİN YANINA YANAŞILMIYOR

TÜİK’e göre tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 33,04 ile taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzelerde (domates, biber, salatalık, kabak gibi) gerçekleşti. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ile birlikte mutfaktaki bu yangın mart ayında daha da harlanacağı belirtiliyor. Çünkü, petrolün yanı sıra, uluslararası gübre ticaretinin merkez noktası da Hürmüz Boğazı. Buradan geçişlerin durmasıyla iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi kaçınılmaz olacak.

ŞİMDİDEN HEDEFLER HAYAL OLDU

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, “Savaş yokken bile hedefler hayal olmuştu, ya şimdi?” sözleriyle yılsonunda enflasyonda zirveyi işaret etti. Finansal piyasalar uzmanı İris Cibre de “Özellikle gıda ve diğer tüm mallarda, İran dolayısıyla risk mevcut. Konu sadece petrol değil, gübre, doğal gaz ve Hürmüz’den geçen tüm navlun maliyetleri bir gıda şoku yaratabilir, eğer savaş kısa zamanda bitmezse, dolayısıyla sadece mart değil, nisandaki faiz kararı da artık riskte” dedi.