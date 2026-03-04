FIFA'dan Türk takımına ağır ceza: Kümede kalma savaşı veren Serikspor'a yasak geldi

3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI

Ara transfer döneminde kadrosunun büyük bölümünü değiştiren Serikspor hakkında yapılan başvuruları değerlendiren FIFA, kulübe 3 dönem transfer yasağı uygulanmasına karar verdi. Verilen karara göre Akdeniz ekibi, ilgili borçlar ödenene kadar transfer yapamayacak.