Trendyol 1. Lig’de zor günler geçiren Serikspor’a bir kötü haber de FIFA’dan geldi.
FIFA'dan Türk takımına ağır ceza: Kümede kalma savaşı veren Serikspor'a yasak geldi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor’a FIFA’dan transfer yasağı geldi. Maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle sözleşmelerini fesheden yabancı futbolcuların başvurusu sonrası kulübe 3 dönem transfer engeli verildi.Furkan Çelik
Maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle sözleşmelerini tek taraflı fesheden yabancı futbolcuların şikayeti üzerine Antalya temsilcisine transfer yasağı verildi.
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
Ara transfer döneminde kadrosunun büyük bölümünü değiştiren Serikspor hakkında yapılan başvuruları değerlendiren FIFA, kulübe 3 dönem transfer yasağı uygulanmasına karar verdi. Verilen karara göre Akdeniz ekibi, ilgili borçlar ödenene kadar transfer yapamayacak.
Şikayet dosyalarında Rus teknik direktör Sergey Yuran’ın yanı sıra Dmitriy Tikhiy, Artem Yuran, İlya Berkovskiy, Kirill Gotsuk, Joao Amaral ve Marcos Silva’nın yer aldığı belirtildi. FIFA’nın ilk dosyayla ilgili kararını açıklamasının ardından transfer yasağı resmen yürürlüğe girdi.
KÜME HATTINDA YER ALIYOR
Ligde zor bir süreçten geçen Serikspor, geçtiğimiz hafta Sivasspor’a mağlup oldu. Antalya temsilcisi 28 hafta sonunda topladığı 29 puanla 17. sırada bulunuyor ve düşme hattında yer alıyor.
FIFA’dan gelen transfer yasağı, sezonun kritik bölümünde mücadele eden Serikspor için yeni bir sorun olarak değerlendiriliyor.