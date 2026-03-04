Küresel gübre piyasasında sert yükseliş: Savaş ilk çiftçileri vurdu

YURT İÇİ FİRMALAR İHTİYATLI DAVRANIYOR

Türkiye’de gübre şirketleri yeni maliyetleri hesaplamak amacıyla satış politikalarını dikkatli yürütüyor. 2 Mart Pazartesi günü pek çok firmanın güne kapalı fiyatla başladığı, gün içinde maliyet değişimlerine göre fiyatları revize ettiği öğrenildi. İthalatçı ve üretici firmaların çoğu henüz net fiyat açıklamamış olup, piyasaya sürekli güncellenen fiyat listeleri geliyor.

Bayilere iletilen bazı güncel gübre fiyatları

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre firmaların bayilere bildirdiği fiyatlar şöyle:

ETİ Gübre (3 Mart 2026)

DAP: 35.500 TL / ton

AS 21: 14.000 TL / ton

NP 20.20: 23.750 TL / ton

TOROS (3 Mart 2026)

DAP: 34.000 TL / ton

Üre: 27.250 TL / ton

AS 21: 14.100 TL / ton