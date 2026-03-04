Ortadoğu’daki çatışmanın ilk yansıması gübre sektöründe ortaya çıktı. Küresel piyasada fiyatlar iki günde 60 dolar sıçrarken, Türkiye’deki firmalar satışlarını temkinli şekilde sürdürüyor.
Küresel gübre piyasasında sert yükseliş: Savaş ilk çiftçileri vurdu
ABD-İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş gübre piyasasını vurdu: Üre fiyatı iki günde 60 dolar artarak 550 dolara çıktı. Sektörde endişe hakimken Türkiye’deki firmalar ise fiyatları revize ediliyor.Sinan Başhan
ABD-İran geriliminin tetiklediği gelişmelerle küresel gübre piyasasında fiyatlar hızla tırmanmaya başladı.
Orta Doğu’daki üretim ve lojistik riskleri nedeniyle üre gübresi fiyatı yalnızca iki günde ton başına 60 dolar yükseldi.
Piyasalardaki bu hareketlilik Türkiye’de de yoğun tartışma yarattı. Tarım Bakanı “gübrede arz sorunu yok” açıklaması yaparken, Tarım Kredi satışları karneye bağladı. İlgili haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
SAVAŞ SONRASI ÜRETİM VE SEVKİYAT RİSKİ ARTTI
28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırının ardından ülkede gübre üretim tesislerinin kapandığı, bölgede arz zincirinde büyük belirsizlik oluştuğu belirtiliyor. Hürmüz Boğazı’ndaki risklerin yükselmesiyle akaryakıt, hammadde ve gübre sevkiyatlarında aksamalar başladı. Bu durum, özellikle Orta Doğu kaynaklı gübre üretim ve ihracatında fiyatların sert şekilde yukarı yönlü hareket etmesine yol açtı.
ÜRE GÜBRESİ FİYATI 490 DOLARDAN 550 DOLARA FIRLADI
Piyasa kaynaklarına göre Mısır’da 27 Şubat Cuma günü 490 dolar/ton FOB seviyesinde işlem gören üre gübresi, Pazartesi günü 550 dolar/ton FOB’a çıktı. Böylece küresel piyasada iki günde 60 dolar/ton artış kaydedildi.
YURT İÇİ FİRMALAR İHTİYATLI DAVRANIYOR
Türkiye’de gübre şirketleri yeni maliyetleri hesaplamak amacıyla satış politikalarını dikkatli yürütüyor. 2 Mart Pazartesi günü pek çok firmanın güne kapalı fiyatla başladığı, gün içinde maliyet değişimlerine göre fiyatları revize ettiği öğrenildi. İthalatçı ve üretici firmaların çoğu henüz net fiyat açıklamamış olup, piyasaya sürekli güncellenen fiyat listeleri geliyor.
Bayilere iletilen bazı güncel gübre fiyatları
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre firmaların bayilere bildirdiği fiyatlar şöyle:
ETİ Gübre (3 Mart 2026)
DAP: 35.500 TL / ton
AS 21: 14.000 TL / ton
NP 20.20: 23.750 TL / ton
TOROS (3 Mart 2026)
DAP: 34.000 TL / ton
Üre: 27.250 TL / ton
AS 21: 14.100 TL / ton
Küresel piyasadaki bu ani yükselişin Türkiye’deki gübre fiyatlarına nasıl yansıyacağı sektör tarafından yakından izleniyor.