Kaynak: Haber Merkezi

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Borsadaki sert kayıp ve fon krizinin ardından 130 fon için tasfiye kararı alındı. 515 bin yatırımcının 830 milyar lirayı bulan

paralarını alabilmesi fonlardaki çoğu tabandaki hisse senetlerinin satışına bağlı. Bunun da uzun zaman alacağı belirtiliyor.

EKONOMİ YÖNETİMİ TOPLANDI

Borsada önceki gün gerçekleşen devre kestirici düşüş, bazı fonların temerrüde düşmesi ve gözaltılarla tırmanan kriz üzerine ekonomi yönetimi acil toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından “Durum sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin fonlarında yaşanan kredi ve likidite krizinden kaynaklanıyor. Sermaye piyasalarında yapısal bir risk yok” denildi.

FONLAR ALIM SATIMA KAPALI

Bunun ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy’ün TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonlarını alım ve satıma kapattı. Kurul bu şirketlere ait toplam 130 fonun SPK tarafından belirlenecek yöntemle tasfiye edilmesine karar verdi. Bu fonların toplam büyüklüğü 830 milyar lirayı bulurken, bu durumdan etkilenen fon bazlı yatırımcı sayısının 932 bin civarında olduğu belirtiliyor.

YATIRIMCI TEDİRGİN DURUMDA

Tasfiye sürecinde yatırımcıların paralarını ne zaman alacağı ise fonlardaki hisse senetlerinin satış süreçlerine bağlı. Bu nedenle yatırımcıların ana paralarını geri alma sürelerinin uzayabileceği belirtiliyor. Bu arada, Merkez Bankası da haftalık repo ihaleleriyle sağlanan fonlamayı artıracağını, bankaların borçlanma limitlerini yükselteceğini ve teminat iskonto oranlarını azaltacağını duyurdu ve haftalık repo ihalesinin büyüklüğü 300 milyar TL’ye çıkarıldı.