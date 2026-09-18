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UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Juventus, NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup etti. Torino ekibinin farklı galibiyetinde milli futbolcu Zeki Çelik de gol sevinci yaşadı.

Kenan Yıldız'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada Juventus, henüz 9. dakikada Nicolas Gonzalez'in golüyle öne geçti. İtalyan ekibi 24. dakikada Alajbegovic, 35. dakikada ise Woltemade'nin golleriyle farkı ilk yarıda üçe çıkardı.

ZEKİ ÇELİK JUVENTUS'TA SİFTAH YAPTI

Karşılaşmanın 75. dakikasında sahneye çıkan Zeki Çelik, NEC Nijmegen ağlarını havalandırarak skoru 4-0'a taşıdı.

Milli futbolcu böylece Juventus formasıyla ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetmiş oldu.

Karşılaşmada son sözü 82. dakikada Kolo Muani söyledi ve Juventus sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İLK HAFTAYI LİDER TAMAMLADI

Avrupa Ligi'ne 5 gollü galibiyetle başlayan Juventus, aldığı sonuçla lig aşamasının ilk haftasını liderlik koltuğunda tamamladı.

Kenan Yıldız'ın forma giyemediği gecede Zeki Çelik ise attığı golle Torino ekibinin farklı galibiyetine katkı sağladı.

Avrupa Ligi'nde gecenin diğer sonuçları ise şöyle:

Levski Sofya (Bulgaristan)-Salzburg (Avusturya): 0-1

OFI (Yunanistan)-Hoffenheim (Almanya): 2-0

Celtic (İskoçya)-Ferencvaros (Macaristan): 1-3

Juventus (İtalya)-NEC Nijmegen (Hollanda): 5-0

Viktoria Plzen (Çekya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-3

Lillestrom (Norveç)-Torreense (Portekiz): 1-2

Crystal Palace (İngiltere)-Lech Poznan (Polonya): 4-0

Real Sociedad (İspanya)-Bournemouth (İngiltere): 1-2