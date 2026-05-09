Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Ticaret Bakanı Bolat, incelenen 86 bin 488 işletmenin 18 bin 656’sında fahiş fiyat ve rafla kasa arasında fark tespit edildiğini açıkladı. Ömer Fethi Gürer de “Tüketicinin cebine göz dikmişler. Cezalar caydırıcı olmaktan uzak” dedi

++++

FİYATTA SUİSTİMAL SÜRÜYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a fahiş fiyata yönelik bakanlık olarak yaptıkları denetimleri sordu. Bakan Bolat da verdiği cevapta 1 Ocak 2026 ile 7 Nisan 2026 tarihleri arasında fahiş fiyat nedeniyle 49 bin 160 market denetlendiğini, toplamda ise 86 bin 488 işletme incelendiğini ve 18 bin 656 işletmede fiyat etiketi ve fahiş fiyat mevzuatına aykırılık tespit edildiğini belirtti. Yanıtı eleştiren Gürer de “2026 yılı denetim verileri, serbest piyasa düzeninin ‘etiket’ oyunlarıyla nasıl suistimal edildiğini gözler önüne seriyor” dedi.

SİSTEMATİK BİR HAL ALMIŞ

“Temel gıda ve ihtiyaç maddelerine ulaşmaya çalışan vatandaşın nasıl bir manipülasyonla karşı karşıya kaldığı ortada” diyen Gürer, şunları söyledi: Bu tablo, piyasadaki denetlenen her 5 işletmeden birinin tüketicinin cebine göz diktiğini ya da yasal yükümlülüklerini hiçe saydığını kanıtlıyor. Özellikle raf ile kasa arasındaki fiyat farkları, ‘olağan akış içindeki bir aksaklık’ olarak geçiştirilemeyecek kadar sistematik bir sorun haline gelmiş. Yüz milyonlarca lira ceza kesiliyor ama vatandaş hâlâ raf ile kasa fiyatı arasında fark yaşıyor.

HİLELİ ÜRÜNLER CİRİT ATIYOR

Bu durum denetimlerin yeterince caydırıcı olmadığını açıkça gösterdiğine vurgu yapan Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son günlerde tartışılan tavsiye ya da tüketim ile ilgili tarih konusunda açıklamasına da tepki gösterdi. Gürer, “Bu ülkede taklit ve tağşiş dediğimiz hileli ürünlerin cirit attığı bir ortamda, son tüketim tarihi olarak etiketin üstündeki olanı, tavsiye edilen tüketim tarihi manasında farklılaştırmak tüketiciye yapılacak en büyük kötülüktür. Son tüketim tarihinden sonra hiçbir ürün kullanılamaz. İnsan sağlığı açısından olumsuz etkisi vardır” ifadelerini kullandı.