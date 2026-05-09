Giresunspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2020-2021 sezonu ile Süper Lig’de mücadele ettiği 2021-2022 dönemine ilişkin başlatılan dava, bugün Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti.
Süper Lig'deydiler, eski başkanları için yakalama kararı... Amerika'da
Ülkemizde bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor'un eski başkanı için yakalama kararı verildi. İşte detaylar...
Dava kapsamında, dönemin kulüp başkanı Hakan Karaahmet ve yönetiminin kulübü zarara uğrattığı iddiaları inceleniyor.
SÜREÇ 2022 YILINDA BAŞLAMIŞTI
İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliği müfettişleri tarafından 26 Ekim 2022 tarihinde başlatılan inceleme kapsamında, 8 Ağustos 2020 ile 31 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki işlemler detaylı şekilde araştırıldı.
Hazırlanan denetim raporunun savcılığa sunulmasının ardından soruşturma başlatılırken, düzenlenen iddianamenin kabul edilmesiyle dava süreci resmen başladı. Daha sonra farklı dosyaların birleştirilmesiyle dava, Asliye Ceza Mahkemesi’nden Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşındı.
GİRESUNSPOR BAL’A KADAR DÜŞTÜ
Dava süreci devam ederken Giresunspor, sportif anlamda da büyük düşüş yaşadı. Karadeniz ekibi önce TFF 1. Lig’e, ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’e geriledi. Yeşil-beyazlılar son olarak Bölgesel Amatör Lig’e düştü.
KARAAHMET HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Giresun Adliyesi’nde bugün saat 14.00’te başlayan duruşmada, daha önce kulüpte yöneticilik yapan çok sayıda isim sanık sıfatıyla ifade verdi. Ayrıca döneme ilişkin kulüpte çalışan 3 tanık da mahkeme heyeti tarafından dinlendi.
Mahkeme heyeti, henüz ifade vermeyen sanıkların zorla getirilmesine karar verirken, daha önce hakkında zorla getirme kararı bulunan ancak yurt dışında olduğu belirtilen eski başkan Hakan Karaahmet hakkında bu kez yakalama kararı çıkardı.
Öte yandan Karaahmet’in bulunduğu Amerika’da konsolosluk aracılığıyla ifade verebilmek için mahkemeden istinabe talebinde bulunduğu öğrenildi. Ancak mahkeme heyeti buna rağmen yakalama kararı verilmesini uygun gördü.
Dava 10 Temmuz tarihine ertelendi.