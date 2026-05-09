Yeniçağ Gazetesi
09 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da düzenlenecek bazı etkinlikler nedeniyle 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Etkinlikler nedeniyle Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 ilçede gerçekleştirilecek bazı programlar kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Etkinlikler dolayısıyla saat 10.00'dan itibaren program bitene kadar Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti, Atatürk Köprüsü Fatih istikameti

Kennedy Caddesi'nin Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası ile Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Ayvansaray, Kadir Has, Meclisi Mebusan

Kemeraltı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Eski Yıldız, Çırağan ve Tersane caddeleri ile Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklar arası, Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı istikameti, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası trafiğe kapatılacak.

Vatan, Millet, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Palanga, Asariye, Portokal Yokuşu, Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü ve Evliya Çelebi caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Kaynak: AA
