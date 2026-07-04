Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Açlık sınırının altında yaşam savaşı veren emekliye yüzde 17,76 zamla 23 bin 552 lira reva görüldü. Üstelik emekli ev kirasına da yüzde 32 zam verecek. Çarşı ve marketlerde zam hazırlığı yapılırken, köprü geçiş ücretleri bile yüzde 18,5 artırıldı.

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ENAG'IN YARISI KADAR

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verisine göre, enflasyon haziran ayında yüzde 1,94, yıllık yüzde 51,49 oranında artarken, maaş zamlarına esas alınan TÜİK ise yine düşük veri açıkladı. TÜİK'e göre, enflasyon yüzde 0,99 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,11 oldu. 6 aylık enflasyon ise yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. 6 aylık veriyle de SSK ve BAĞ-KUR emeklileri bu ay maaşlarını yüzde 17,76 zamlı alacak. 2026 yılının ilk 6 ayında oluşan enflasyon farkı ve temmuz dönemi için belirlenen toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı da yüzde 13,52 oldu.

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65 YAŞ AYLIĞI 7 BİN 257 LİRA

20 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisi temmuz ayında kesinleşen enflasyon oranlarına göre 23 bin 552 bin TL alacak. En düşük memur emekli aylığı da 31 bin 527 liraya çıktı. Daha önce 6 bin 393 lira 2 kuruş olan 65 yaş aylığı, yeni zamla birlikte 7 bin 257 lira 35 kuruş olarak uygulanacak. DİSK-AR ise haziran ayı itibarıyla asgari ücreti 4 bin 986 lira, en düşük emekli aylığını ise 3 bin 552 lira değer kaybetti. Emekliye yüzde 17,76 zam yapılırken, köprülerin geçiş ücreti ise yüzde 18,5 artırıldı. Ev kiralarına zam oranı ise yüzde 32 oldu. Çarşı ve marketlerde ürünlere zam da kapıda.

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TÜİK'E KARGALAR BİLE GÜLER

Enflasyon hep maaş zamları yapılacağı zaman bir anda düşüveriyor. Aç insanın tansiyonu gibi.

-Şimdi yaşadığımız açlık olayı bitti. Artık bizi herhalde düşük maaşla ölüme mahkum edecekler gibi geliyor.

-Aldığımız 20 bin liraydı, yetmiyordu. Enflasyon farkı olarak üç kuruş verdiler, bu neye yarar ki?

Maaş daha zam gelmeden bitti zaten.

-"Bununla geçin" diyorsan bana, piyasayı düzelt. TÜİK bir ay yiyeceğimi, içeceğimi marketten alsın getirsin. İsterse yüzde 99 değil 59 açıklasın.

-Günü gelmeden maaş bitiyor. Aylık sadece 10 gün yetiyor. Biz emeklilere maaşı düşük vermek için her türlü şeye, yalana çareye başvuruyorlar.

-Türkiye'nin en büyük parasına bir dürüm yiyemiyoruz.

-Ev kirası verenler ne yapacak? Simit alacak durumu olmayan insanlar var. Bu rakamlarla TÜİK'e kimse inanmaz, ona kargalar bile güler.