Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

AK Parti'de Adana ve Giresun il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildi. Genel Merkez tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin ardından iki ilin yeni başkanları belli oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, Giresun İl Başkanlığı görevine Hüseyin Alkan atandı. Mete Bahadır Yılmaz'ın görevinden ayrılmasının ardından başlatılan süreçte yapılan temayül yoklaması ve Genel Merkez değerlendirmeleri sonucunda Alkan'ın ismi üzerinde karar kılındı.

GİRESUN VE ADANA'DA YENİ DÖNEM

Daha önce Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Giresun İl Temsilciliği ile Eğitime Destek Platformu Giresun İl Başkanlığı görevlerini yürüten Hüseyin Alkan'ın, önümüzdeki günlerde yeni il yönetimini oluşturması bekleniyor.

Öte yandan AK Parti Genel Merkezi'nin kararıyla Adana İl Başkanlığı görevine de Mustafa Özkan getirildi. Teşkilat bünyesinde uzun yıllardır görev yapan Özkan, daha önce AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı ile AK Parti Adana İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.