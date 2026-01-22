Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

EMEKLİ ECZANEDEN İLACINI BİLE VERESİYE ALABİLİYOR!

İktidarın 20 bin lira maaşı layık gördüğü emekliler, kıt kanaat bile yaşam sürümeyecek durumda. Bazı emekliler, doktorun tavsiye ettiği meyveleri almayı bırakın, ilacının yarısının parasını bile karşılayamıyor

NASIL AYAKTA DURACAĞIM?

Sadece en düşük emekli maaşı bin 62 liralık artışla 20 bin liraya getirilirken, İstanbul Kağıthane pazarında emekliler içinde bulundukları duruma isyan etti. Hatice Demirer isimli emekli, “Aldıklarımı bıraka bıraka geldim. Ne yapayım? 20 bin lirayı kiraya mı vereyim boğazıma mı yiyeyim? Hastayım, doktordan çıkamıyorum. Doktor vitamin eksikliğinden dolayı muz, karnabahar, pancar, avokado ye dedi, alamıyorum. 130 lira bir tane avokado. Nasıl yiyeceksin? Hapım cebimde yarısını da alamadım. Buna bile para alıyorlar. Vallahi ödünç aldım. Ne yapabilirim. Zor zor” dedi.

EV SAHİBİ EVİ BOŞALT DİYOR

Orhan Güneş, “Emekli mahkûm olmuş bunların ellerine. Pazara geldim bir şey alamıyoruz. Bizi dilenci yapmışlar. 25 sene prim ödedim bu memlekete. 25 yıllık primleri hesapla sadece primin gelirlerini bana verse yetiyor. Üstelik bugün prim ödesek 11 bin lira prim olmuş. Onu da ödeyemiyorsun. Kimi kime şikâyet edeceksin” diye konuştu. Yeter İnanç da “Emekli eşimin bir gözü görmüyor vallahi. Sabah mecburen işe gidiyor. Ev sahibi kira 30 bin lira diyor işine gelirse. Gelmezse boşalt evi diyor. Pazardan sadece yumurta ve bir tane de lahana aldım gidiyorum” ifadelerini kullandı.