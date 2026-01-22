Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Rams Park'ta ağırladığı Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

OKAN BURUK BİLE ŞAŞKINLIĞINI BELİRTMİŞTİ

Sarı Kırmızılılar'ın rakip takımdan kadrosuna katmak istediği Arjantinli yıldız oyuncu Thiago Almada'nın maça ilk 11 başlaması kafalarda soru işaretlerine yol açmıştı.

Maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Atletico Madrid kadrosunda tek bir sürprizle karşılaştıklarını ve Baena yerine Almada'nın ilk 11'de başlamasının beklenmedik bir karar olduğuna vurgu yapmıştı.

ATLETICO MADRID YÖNETİCİSİ KÖTÜ HABERİ VERDİ

İspanyol kulübünde bu sezon yeterli forma şansı bulamayan 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a Atletico Madrid yöneticisinden kötü haber geldi.

'ALMADA TRANSFERİ KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL'

Atletico Madrid yönetici Mateu Alemany, Galatasaray maçı öncesi Movistar'a verdiği röportajda sarı kırmızılı kulübün Almada'ya ilgisinin sorulması üzerine "Bu kesinlikle söz konusu bile değil." diyerek transfer ihtimaline kapıları kapattı.