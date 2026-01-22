TBMM Genel Kurulu’nda, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini düzenleyen madde kabul edildi. “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin beşinci maddesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla yasalaşma sürecinde önemli bir aşamayı geçti.

Kabul edilen düzenlemeyle birlikte, halen daha düşük seviyede bulunan en düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkarılmış oldu. Muhalefet partileri görüşmeler sırasında düzenlemenin yetersiz kaldığını savunurken, iktidar cephesi artışın emeklilerin alım gücünü desteklemeyi amaçladığını ifade etti.

Kanun teklifinin kalan maddeleri üzerindeki görüşmelerin önümüzdeki günlerde Genel Kurul’da devam etmesi bekleniyor.