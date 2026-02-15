Ulusal basında yer alan haberlerde, Tararua Bölgesi Belediye Başkanı Scott Gilmore beklenen kötü hava koşulları öncesinde bölge genelinde olağanüstü hal ilan etti. Böylece Tararua dahil Waipa, Otorohanga, Manawatu ve Rangitikei olmak üzere toplam beş bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi (MetService), Manawatu ve Ruapehu bölgelerinin bazı kesimleri için kırmızı seviye şiddetli yağış uyarısı yayımladı.

Uyarıda, rüzgar hızının saatte 130 kilometreye ulaşabileceği, sel, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulandı.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda 22 Ocak'ta şiddetli yağış sonucu toprak kayması meydana gelmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti.