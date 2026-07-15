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Kaynak: AA

ABC News’in haberine göre, Biyogüvenlik Bakanı Andrew Hoggard konuya ilişkin açıklamada bulundu. Hoggard, başkent Wellington yakınlarındaki bir plajda bulunan göçmen deniz kuşunda yapılan testlerde kuş gribi virüsünün tespit edildiğini bildirdi.

Bu vakanın ülkede ilk kez kayıtlara geçtiğini belirten Hoggard, mevcut durumun kontrol altında olduğunu vurguladı. Hoggard, “Yaban hayatında kitlesel ölüm veya yabani kuşlar arasında bulaşma olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, virüsün yayılımına ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken, şu aşamada geniş çaplı bir bulaş riskine dair bulgu bulunmadığına dikkat çekiyor.