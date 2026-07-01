Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı politikalar iktidara yakın gazetelerden sert eleştirilere neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak bir kez daha Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef almıştı.

Bu sefer gazete açıkça Mehmet Şimşek’in gitmesi yönünde 6 adımlık yol haritasını vermişti. Gazete ‘Ekonomiyi faizciden kurtaracak 6 adım’ manşetini atmıştı.

Sosyal medyada ise bu haberin ardından ve AK Parti kampının bir numarası olan ekonomi yönetimine eleştiriler sonrası hedefte Mehmet Şimşek oldu. Mehmet Şimşek’in görevden alınacağı iddia edildi.

Bu konuya ise ODA TV yazarı Hürrem Elmasçı, AK Parti kampında bir-iki milletvekilinin ekonomi-maliye politikalarını eleştirdiğini duyduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu isimlere epey sert çıktığını öne sürdü.

'ŞİMŞEK'E TAM DESTEĞİ VAR'

Erdoğan’ın kampta gelen eleştirilere karşın Mehmet Şimşek’e sahip çıktığını ifade eden Elmasçı, Şimşek’in görevden alınacağına yönelik iddialara, “Yani Şimşek’in gideceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Hatta Cumhurbaşkanı’nın tam desteği var desem pek yanlış olmaz sanıyorum” yanıtını verdi.

'KUŞLARIMA GÖRE ENFLASYON 0,90 OLARAK AÇIKLANACAK'

Cuma günü enflasyon oranının açıklanacağına dikkat çeken Elmasçı, “ilk defa bu ay enflasyon oranı sürpriz bir rakam olacak. Benim kuşlarımdan aldığım duyuma göre oran 0.90 civarında olacak… Demem o ki, Mehmet Şimşek ile uğraşmayı bıraksınlar artık… Bu sözüm Yeni Şafak başta olmak üzere aslı astarı olmayan haberlerle uğraşanlara gelsin. Naci Ağbal’ın başına geleni yazdım çocuklar, kanser oldu baskılardan…” ifadelerini kullandı.