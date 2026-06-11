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Kaynak: AA

Bursa OYAK Renault Fabrikaları'nda üretimi gerçekleştirilen yeni Renault Boreal, Bursa'da düzenlenen özel bir etkinlikte kamuoyuna tanıtıldı. OYAK ve Renault Group tarafından açıklanan 400 milyon avroluk stratejik yatırım hamlesinin en önemli çıktılarından biri olan yeni model, Türkiye'deki satış sürecinin ardından Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahraaltı Afrika ülkelerine ihraç edilerek Türkiye'nin küresel otomotiv ligindeki yerini sağlamlaştıracak.

Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Lionel Jaillet, C-SUV segmentinde rekabet edecek olan Boreal'in geniş iç mekanı, güçlü dış tasarımı, E-Tech full hybrid motoru ve Google entegrasyonlu OpenR Link multimedya sistemiyle Türk tüketicisinin beklentilerini tam anlamıyla karşılayacağını vurguladı.

MAİS AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu ise modelin yüzde 40'ı aşan yerli katkı oranı sayesinde ÖTV muafiyeti avantajı sunacağına dikkat çekti. Modelin pazardaki dengeleri değiştireceğini belirten Tatoğlu, "Renault Boreal'in 2027'de Türkiye'nin en çok satan otomobili olmasını hedefliyoruz." dedi. Clio, Megane Sedan ve Duster’ın yanına eklenen 4. yerli model olan Boreal, lansman dönemine özel olarak 200 bin TL tutarında, 6 ay vadeli ve sıfır faizli kredi imkanıyla bayilerdeki yerini alacak.

4,56 metre uzunluğu, 2,70 metre aks mesafesi ve 630 litreye varan geniş bagaj hacmiyle dikkat çeken araçta, 10 inçlik dijital gösterge paneli ve 10 inçlik merkezi multimedya ekranı bir arada sunuluyor. Google Haritalar, Google Asistan, Spotify ve YouTube gibi popüler uygulamalara doğrudan erişim sağlayan akıllı donanım, uzaktan güncelleme (OTA) altyapısıyla sürekli güncel kalabiliyor.

Türkiye pazarında ilk etapta iki farklı motor tipiyle satışa çıkacak olan yerli modelin motor seçenekleri ve öne çıkan performans detayları şöyle şekilleniyor:

1.3 Turbo TCe EDC 145 hp: 6 ileri ıslak çift kavramalı otomatik şanzımanla konforlu bir sürüş sunan bu benzinli versiyon, 100 kilometrede ortalama 6,6 litre yakıt tüketiyor.

Full Hybrid E-Tech 160 hp: Bursa'da Oyak Horse tarafından üretilen HR18 kodlu hibrit motoru kullanan bu sistem, şehir içinde %80'e varan oranlarda tamamen elektrikli sürüş imkanı tanıyor ve 100 kilometrede yalnızca 4,8 litrelik yakıt tüketimiyle yüksek tasarruf sağlıyor.

Yılın son çeyreğinde ise ürün ailesine "hybrid E-Tech 4x4 150 hp" versiyonunun da eklenmesi planlanıyor.