Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Yapay zeka Avustralya-Türkiye maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti

Yapay zeka Avustralya-Türkiye maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti

Türkiye, 2026 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Yapay zeka dev karşılaşmanın sonucunu ve senaryosunu tahmin etti. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Yapay zeka Avustralya-Türkiye maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 1

Bizim Çocuklar Dünya Kupası'nın ilk maçında D Grubu'nda Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşıya gelecek.

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Yapay zeka Avustralya-Türkiye maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 2

ABD ve Paraguay'ın da yer aldığı grupta 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım, mutlak galibiyet peşinde olacak.

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Yapay zeka Avustralya-Türkiye maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 3

Yapay zekadan tarihi maçla alakalı skor tahmini ve senaryo istedik.

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Yapay zeka Avustralya-Türkiye maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 4

YAPAY ZEKADAN AVUSTRALYA-TÜRKİYE TAHMİNİ

A Milli Takımımız, 14 Haziran 2026 sabahı 07.00'de Vancouver’daki BC Place Stadyumu’nda Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk sınavına çıkacak. Turnuvanın açılış maçlarından biri olması nedeniyle karşılaşmanın yüksek tempodan ziyade daha kontrollü ve temkinli bir oyun yapısında geçmesi bekleniyor.

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Yapay zeka Avustralya-Türkiye maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 5

TÜRKİYE KADRO KALİTESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

FIFA dünya sıralamasında Türkiye’nin 22. sırada Avustralya’nın ise 27. sıralarda yer alması dikkat çekiyor. Kağıt üzerinde bakıldığında A Milli Takım, daha yüksek bireysel kaliteye sahip bir kadroyla sahaya çıkıyor.

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Yapay zeka Avustralya-Türkiye maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 6

Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz gibi formda isimler, Türkiye’nin hücum gücünü belirleyen en önemli oyuncular arasında gösteriliyor. Orta saha organizasyonu ve bireysel yaratıcılık açısından Türkiye’nin rakibine göre bir adım önde olduğu ifade ediliyor.

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Yapay zeka Avustralya-Türkiye maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 7

AVUSTRALYA FİZİK GÜCÜNE GÜVENİYOR

Avustralya ise fizik gücü, disiplinli savunma anlayışı ve kompakt oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle turnuvanın ilk maçında risk almadan, dengeli bir oyun planı ile sahada olması bekleniyor.

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Yapay zeka Avustralya-Türkiye maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 8

Rakibin amacı, savunma güvenliğini ön planda tutarak Türkiye’nin hücum temposunu kırmak ve geçiş oyunlarından fırsat yakalamak olacak.

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Yapay zeka Avustralya-Türkiye maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 9

TÜRKİYE’NİN SON DÖNEM FORMU AVANTAJ

A Milli Takım’ın son dönemde elde ettiği sonuçlar ve EURO 2024 performansı, takımın yükselen bir form grafiğine sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, turnuvaya moralli ve özgüvenli bir başlangıç yapılabileceği şeklinde yorumlanıyor.

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Yapay zeka Avustralya-Türkiye maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 10

TARİHSEL ÜSTÜNLÜK TÜRKİYE’DE

İki takımın geçmişte çok sık karşılaşmaması dikkat çekerken, oynanan az sayıdaki maçlarda Türkiye’nin genel olarak üstün olduğu görülüyor. Ancak uzun aradan sonra gelecek bu karşılaşma, mevcut form durumlarıyla değerlendiriliyor.

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Yapay zeka Avustralya-Türkiye maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 11

MAÇIN OYUN PLANI VE SENARYO

Türkiye’nin topa daha fazla sahip olup oyunu rakip yarı alana yıkması, Avustralya’nın ise savunma merkezli ve kontratak odaklı bir planla sahada olması bekleniyor.

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Yapay zeka Avustralya-Türkiye maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 12

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI SKOR TAHMİNİ

Genel tabloya bakıldığında Türkiye’nin hücum kalitesiyle skor üretme ihtimalinin daha yüksek olduğu değerlendiriliyor. Maçın düşük skorlu ancak kontrolü Türkiye’de olan bir mücadele şeklinde geçmesi öngörülüyor.

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Yapay zeka Avustralya-Türkiye maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 13

En olası skor senaryoları olarak Türkiye'nin 2-1'lik galibiyeti öne çıkıyor. Alternatif olarak ise 1-0'lık galibiyet gelebilir.

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Yapay zeka Avustralya-Türkiye maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti - Resim: 14

MAÇTA GOL ATACAK FUTBOLCULAR

Türkiye: Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz

Avustralya: Mathew Leckie

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