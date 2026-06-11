Yapay zeka Avustralya-Türkiye maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti

Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz gibi formda isimler, Türkiye’nin hücum gücünü belirleyen en önemli oyuncular arasında gösteriliyor. Orta saha organizasyonu ve bireysel yaratıcılık açısından Türkiye’nin rakibine göre bir adım önde olduğu ifade ediliyor.