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YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, mahkemenin durdurma kararının ardından yarın ikinci kez yapılacak olan Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi ile ilgili Üsküdar Belediyesi'nde açıklamada bulundu.

Üsküdar olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirten Özçağdaş, Sinem Dedetaş’ın 157 bin oy alarak seçildiğini hatırlattı. En yakın rakibi Hilmi Türkmen’in 133 bin oy aldığını hatırlatan Özdağdaş, “Üstelik buranın iktidarı, dönemin ve bugünün ikinci partisi konumundaydı. Bir miktar da o dönemde başka partilerden aday olan, Hilmi Türkmen'e oy vermeyen seçmenler vardı. Bu sayı 16-17 bin civarındaydı. Dolayısıyla Üsküdarlılar, çok büyük bir çoğunlukla Üsküdar'da yeni bir başlangıç yapılmasını istediklerini dile getirdiler” dedi.

'ÜSKÜDAR'IN BİR ÖZELLİĞİ VAR'

Sinem Dedetaş’ın seçilmesinin ardından Türkiye'nin tamamına yönelik bir duygu dalgası oluştuğunu belirten Özdağdaş, “Sayın Belediye Başkanı, Üsküdar'ın ötesinde tanınan bir figür olarak ortaya çıktı. Çok güzel işler oldu. Fakat mevcut iktidar güzel iş sevmez. Türkiye'nin dört bir yanına hukuk yollarıyla yaptıkları müdahaleleri, Üsküdar'da da gerçekleştirdiler. Üsküdar'ın bir özelliği var” dedi.

'ÜSKÜDAR SİZİN YUTABİLECEĞİNİZ BİR LOKMA DEĞİL'

Bugün itibarıyla Türkiye'nin yüzde 44'ünün seçimlerde oy verilmiş olan belediye başkanı tarafından yönetilmediğini vurgulayan Özçağdaş, “Kendi kendinize bir devlet tanımı yaptınız. Kendi kendinize bir uygulama biçimi oluşturdunuz. Üsküdar, sizin yutabileceğiniz bir lokma değil. Biz 30 sene burada mücadele ettik. O burada oturduğu için herkes AK Parti'ye oy verecek zannediyor. O günler geçti” dedi.