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Şanlıurfa Şehir Hastanesi’nin karşısında yer alan ve özelleştirme kapsamına alınan taşınmazlarla ilgili tartışmalar sürerken, YENİ Parti Milletvekili Mahmut Tanal konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşıdı. Bölgedeki arazilerin tapularında kısıtlayıcı şerhler bulunduğunu belirten Tanal, karara sert tepki gösterdi.

'20 AYRI TAPU İBRAZ EDİLDİ'

Şanlıurfa Şehir Hastanesi’nin hemen karşısında, Atatürk Barajı sulama sistemine ait büyük su kanalının geçtiği stratejik bölgede yer alan ve özelleştirme kapsamına alınan 20 ayrı taşınmazın tapu senedini Kamu Denetçiliği Kurumu’na ibraz ettiklerini açıklayan Tanal, bu tapuların tamamının beyanlar hanesinde kritik bir hüküm yer aldığını ifade etti.

Söz konusu tapularda “Fidanlık, ağaçlandırma ve rekreasyon dışında kullanılamaz. DSİ’nin izni alınmadan başka amaçla kullanılamaz” ibaresinin bulunduğunu vurgulayan Tanal, bu ifadelerin bir tavsiye niteliği taşımadığını, taşınmazların kullanımını hukuken sınırlayan bağlayıcı tapu kayıtları olduğunu kaydetti.

Benzer nitelikteki DSİ taşınmazları konusunda Danıştay kararları bulunduğunu hatırlatan Tanal, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kamu hizmetine ayrılmış bu alanların satışa çıkarılmasının ve farklı amaçlarla kullanılmasının hukuki sorunlar doğuracağını savundu.

TANAL'DAN YETKİLİLERE SORU

Açıklamasında yetkililere seslenen Tanal, yetkililere şu soruları yöneltti:

"Tapusunda açıkça “başka amaçla kullanılamaz” yazan 20 taşınmaz neden özelleştirme kapsamına alındı?

Bu tapu kayıtları neden görmezden gelindi?

Şanlıurfa’nın yeşil alanı, rekreasyon alanı ve kamusal geleceği hangi gerekçeyle özelleştirme konusu yapılıyor?"

Bölgenin şehir hastanesi karşısında yer alması nedeniyle ulaşım, otopark, afet güvenliği ve kamusal kullanım açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Tanal, Şanlıurfa'nın geleceğini rant hesabına teslim etmeyeceklerini belirterek bu taşınmazların acilen özelleştirme kapsamından çıkarılmasını talep etti.