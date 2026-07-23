Kaynak: Haber Merkezi

Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatan "mutlak butlan" kararının yankıları sürerken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) beklenen kırılma gerçekleşti. Kararın ardından parti içi muhalefetle genel merkez arasındaki ipler tamamen koparken, Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin CHP ile yolları resmen ayrıldı. Yaşanan bu tarihi kopuşun hemen ardından, siyasette dengeleri değiştirecek yeni oluşum için düğmeye basıldı ve Özgür Özel liderliğinde kurulacak olan yeni partinin teşkilatlanma çalışmaları hızla başladı.

Ana muhalefet olma hedefiyle yola çıkılıyor

CHP'den ayrılan ağır topların ve önemli figürlerin bir araya gelerek kuracağı yeni partinin rotası da netleşti. Özel ve kurmayları sadece bir tepki hareketi olarak kalmayı reddediyor; aksine doğrudan "ana muhalefet partisi" olma vizyonu ve kurulacak partide görev alacak vekil sayısı stratejisine dayalı hareket ediyorlar. Hedef, siyasi yelpazede doğan boşluğu hızla doldurarak iktidarın karşısındaki en güçlü alternatif konuma yükselmek.

"1 asil 2 yedek" stratejisi devrede

Ancak bu iddialı yürüyüşte karşılarına çıkabilecek olası hukuki ve siyasi bariyerler de kurmayların masasında enine boyuna tartışılıyor. Yeniçağ'ın edindiği kulis bilgilerine göre; Özgür Özel liderliğinde kurulacak olan yeni parti, olası engellemeler için de yeni bir senaryoyu devreye aldı.

Yeni partinin, özellikle teşkilatlanma süreci, kongre takvimleri veya Yüksek Seçim Kurulu (YSK) prosedürleri bahane edilerek olası bir erken seçime sokulmaması ihtimali, Özel cephesinin üzerinde en çok durduğu kriz senaryosu. Ana muhalefet olmayı hedeflerken yoluna çıkacak engelleri aşmayı kafasına koyan ekip, "1 asil 2 yedek" formülünü devreye soktu. Özel'in kurmaylarının, halihazırda seçime girme hakkı bulunan iki farklı siyasi partinin yönetimiyle B planı kapsamında el altından temas kurduğu öğrenildi. Yeni partinin hukuki bir engele takılması durumunda, Özel ve ekibi bu hazır partilerden birinin çatısı altına geçerek seçimlere katılmayı garantileyecek.

KİM BU YEDEK PARTİ?

YSK’nın güncel listesinde 41 parti bulunuyor

Olası bir kriz durumunda yedekte bekletilen partilerin isimleri, sürecin hassasiyeti nedeniyle büyük bir gizlilikle yürütülüyor. Ancak YSK'nın 2026 yılında yayımladığı güncel veriler, masadaki alternatiflerin çerçevesini çiziyor. YSK'nın açıkladığı son karara göre, Türkiye'de illerin en az yarısında teşkilatlanmasını tamamlamış ve seçime katılma yeterliliğine sahip toplam 41 siyasi parti bulunuyor. Özel'in ekibinin, kamuoyunda çok bilinmeyen ancak seçime girme vizesini cebinde taşıyan bu güncel listedeki "temiz ve pürüzsüz" partiler arasından yönetimle prensipte anlaşma zeminini sağladığı ifade ediliyor.

Yüksek seçim kurulu seçime katılma yeterliliği kararı

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı güncel verilere (Karar No: 2026/35, Karar Tarihi: 28/03/2026) göre seçimlere girme yeterliliği olan partiler şunlardır:

298 sayılı Kanun'un 14. ve 20. maddeleri gereğince seçimlere katılma yeterliliği tespit edilen siyasi partiler aşağıda belirtilmiştir:

Adalet Partisi

Anadolu Partisi

Aydınlık Demokrasi Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genel Devi Partisi

Güç Birliği Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Muhafazakâr Yükseliş Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Zafer Partisi (Orijinal metindeki mükerrer ve hatalı numaralandırma düzeltilmiştir)

Adalet ve Kalkınma Partisi

Bağımsız Cumhuriyet Partisi

Deva Partisi

Emek ve Özgürlük Partisi

Geleceğin Türkiye Partisi

Liberal Demokrat Parti

Milli Yol Partisi

N.U.H. Partisi

Ocak Partisi

Sağduyu Partisi

Anahtar Partisi

Birlik Partisi

Değişim Partisi

Türk ve Dünya Partisi

(Siyasi Partiler Kanunu'nun 14. ve 20. maddeleri gereğince yukarıda belirtilen partiler seçimlere katılma yeterliliğini kazanmıştır - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı)