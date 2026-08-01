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YENİ Parti, İBB davaları kapsamında 500 gündür tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve tüm tutuklu belediye başkanları için yürüyüş kararı aldı.

Bu akşam (1 Ağustos cumartesi) saat 20.00'de Beylikdüzü Belediyesi önünden başlayacak yürüyüş, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde son bulacak.

Özgür Çelik'in paylaşımı şöyle:

Halkın iradesini savunmak için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz.

500 gündür tutsak olan Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan ve tüm yol arkadaşlarımız için yürüyoruz.

🗓️ 1 Ağustos Cumartesi

🕗 20.00

📍 Beylikdüzü Belediyesi