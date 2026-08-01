TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen lezzet yarışması MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor.
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? | 31 Temmuz MasterChef’te önlüğü kim kazandı?
TV8’in sevilerek takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 31 Temmuz Cuma akşamı ekrana gelen iki aşamalı eleme etabında rakiplerini geride bırakan yarışmacı, şeflerden tam not alarak ana kadroya giren 13. isim oldu.Kaynak: Diğer
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde gerçekleşen yarışmanın 31 Temmuz Cuma akşamı yayınlanan bölümünde, yarışmacılar ana kadronun 13. önlüğünü kapabilmek için mutfakta kıyasıya bir mücadeleye girişti.
Bir önceki bölümde Muhammed’in 12. yarışmacı olarak kadroya girmesinin ardından, üçüncü grupta yer alan adaylar bu kez tezgah başına geçerek tüm kozlarını paylaştı.
İKİ AŞAMALI ZORLU MÜCADELE NEFES KESTİ
Gecenin ilk etabında yarışmacılar, şeflerin istediği teknik tabağı en kusursuz şekilde hazırlayarak zamanla yarıştı.
İlk aşamada rakiplerini geride bırakarak yaratıcılık turuna yükselmeyi başaran 6 isim Kübra, Ayşe, Gül, Tolgahan, Buse, Yaren oldu.
İkinci etapta şeflerin değerlendirmesine sunulan yaratıcı tabaklar sonrasında stüdyoda heyecan tavan yaptı. Şeflerin kritik tadımları neticesinde son ikiye Ayşe ve Kübra kaldı.
MASTERCHEF 2026’NIN 13. YARIŞMACISI AYŞE OLDU
Gecenin sonunda rakiplerinden sıyrılarak şeflerden tam not alan ve gecenin en başarılı tabağına imza atan Ayşe, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna adını yazdıran 13. yarışmacı olmayı başardı.
GÜNCELLENMİŞ MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADRO LİSTESİ
Son gelişmelerle birlikte MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna girmeye hak kazanan 13 yarışmacı şu şekilde sıralandı:
Batuhan
Nilay
Hasan Alp
Şiringül
Enes
Eyüp Can
Demirhan
Nurten
Şadi
Burçin
Tolga
Muhammed
Ayşe