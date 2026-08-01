Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? | 31 Temmuz MasterChef’te önlüğü kim kazandı?

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? | 31 Temmuz MasterChef’te önlüğü kim kazandı?

TV8’in sevilerek takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 31 Temmuz Cuma akşamı ekrana gelen iki aşamalı eleme etabında rakiplerini geride bırakan yarışmacı, şeflerden tam not alarak ana kadroya giren 13. isim oldu.

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MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? | 31 Temmuz MasterChef’te önlüğü kim kazandı? - Resim: 1

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen lezzet yarışması MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

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MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? | 31 Temmuz MasterChef’te önlüğü kim kazandı? - Resim: 2

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde gerçekleşen yarışmanın 31 Temmuz Cuma akşamı yayınlanan bölümünde, yarışmacılar ana kadronun 13. önlüğünü kapabilmek için mutfakta kıyasıya bir mücadeleye girişti.

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MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? | 31 Temmuz MasterChef’te önlüğü kim kazandı? - Resim: 3

Bir önceki bölümde Muhammed’in 12. yarışmacı olarak kadroya girmesinin ardından, üçüncü grupta yer alan adaylar bu kez tezgah başına geçerek tüm kozlarını paylaştı.

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MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? | 31 Temmuz MasterChef’te önlüğü kim kazandı? - Resim: 4

İKİ AŞAMALI ZORLU MÜCADELE NEFES KESTİ

Gecenin ilk etabında yarışmacılar, şeflerin istediği teknik tabağı en kusursuz şekilde hazırlayarak zamanla yarıştı.

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MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? | 31 Temmuz MasterChef’te önlüğü kim kazandı? - Resim: 5

İlk aşamada rakiplerini geride bırakarak yaratıcılık turuna yükselmeyi başaran 6 isim Kübra, Ayşe, Gül, Tolgahan, Buse, Yaren oldu.

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MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? | 31 Temmuz MasterChef’te önlüğü kim kazandı? - Resim: 6

İkinci etapta şeflerin değerlendirmesine sunulan yaratıcı tabaklar sonrasında stüdyoda heyecan tavan yaptı. Şeflerin kritik tadımları neticesinde son ikiye Ayşe ve Kübra kaldı.

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MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? | 31 Temmuz MasterChef’te önlüğü kim kazandı? - Resim: 7

MASTERCHEF 2026’NIN 13. YARIŞMACISI AYŞE OLDU

Gecenin sonunda rakiplerinden sıyrılarak şeflerden tam not alan ve gecenin en başarılı tabağına imza atan Ayşe, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna adını yazdıran 13. yarışmacı olmayı başardı.

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MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? | 31 Temmuz MasterChef’te önlüğü kim kazandı? - Resim: 8

GÜNCELLENMİŞ MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADRO LİSTESİ

Son gelişmelerle birlikte MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna girmeye hak kazanan 13 yarışmacı şu şekilde sıralandı:

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MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? | 31 Temmuz MasterChef’te önlüğü kim kazandı? - Resim: 9

Batuhan

Nilay

Hasan Alp

Şiringül

Enes

Eyüp Can

Demirhan

9 10
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? | 31 Temmuz MasterChef’te önlüğü kim kazandı? - Resim: 10

Nurten

Şadi

Burçin

Tolga

Muhammed

Ayşe

10 10
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