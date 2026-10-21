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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında asgari ücret ve emekli aylıkları ile ilgili kanun teklifini kamuoyuyla paylaştı. Genel Başkan Özgür Özel’in de imza verdiği teklifte, asgari ücretin en az 45 bin 800 TL’ye yükseltilmesi talep edildi.

EMEKLİLER İÇİN EK ÖDEME ÖNERİSİ

Günaydın, teklif kapsamında işçi ve esnaf emeklilerine 22 bin 248 TL ilave ödeme yapılmasını önerdiklerini ifade etti. Yapılan düzenleme kapsamında söz konusu emekli aylıklarının 45 bin 800 TL seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

MEMUR EMEKLİLERİNE SEYYANEN ZAM TALEBİ

Memur emeklilerine yönelik düzenleme hakkında da konuşan Günaydın, memurlara verilen seyyanen zammın emeklilere de yansıtılması gerektiğini ifade etti. Günaydın, memur emeklilerine aylık 25 bin 153 TL ilave ödeme yapılmasını talep ettiklerini duyurdu.



ASGARİ ÜCRETE GEÇEN SENE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 senesinde uygulanacak asgari ücreti 28 bin 75 lira olarak duyurdu. Türkiye'de net asgari ücret, 2025 senesinde 22 bin 104 lira 67 kuruştu. Buna göre, toplamda yüzde 27 zam yapılmış oldu.