Resmi gazetede yayımlanan atama kararlarına göre görevden affını isteyerek ayrılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine Akın Gürlek; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya‘nın yerine ise Mustafa Çiftçi atandı. Çiftçi'nin atamayla ilgili ilk açıklaması "Sorumluluğu ağır bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı dua bekliyorum" oldu.

Mustafa Çiftçi, kulis bilgilerine göre, AKP’nin mütedeyyin ve milliyetçi kadrosundan gelen bir isim. Özellikle Ankara’da karşılığı olan ve saygı gören biri. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile aynı ekipten geldiğini söylemek daha doğru. Çiftçi, İçişleri Bakanlığı’nı bilen biri olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda bazı isimlerin Mustafa Çiftçi konusunda ısrarcı olduğu da biliniyor.

ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN İLK SAHİBİ OLDUĞU ARABAYLA...

İmam hatipli İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin, Alparslan Türkeş'in ilk sahibi olduğu arabayla valilik yaptığı Erzurum sokaklarında Ferdi Tayfur'un “Hatıran Yeter” şarkısıyla seyahati dikkat çekmişti.

Diyanet’in hafızlık yarışmasında birinci olan Çiftçi, Çorum Valisiyken İskilipli Atıf anmasına da katılmıştı. Çiftçi'nin paylaştığı video tarzı, daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin paylaştığı videolara benzetilmişti.

Çorum Valiliği’nin sosyal medya anmayı, sosyal medyadan “İskilipli Mehmet Atıf Hoca şehadetinin 95’inci yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı” notuyla paylaşmıştı. Gelen tepkilere yanıtını “İskilipli Atıf Efendi bize hain diye tanıtılan, böyle bilmemiz istenen mazlum ve mağdur insanlardan biridir. Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından haksız-hukuksuz yere zulmen idam edilmiştir” olmuştu.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Mustafa Çiftçi, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden, 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi’nden mezun oldu.

Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yaptı.

Çiftçi, TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde de bulundu. 2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni de bitiren Çiftçi, 2018’de Çorum Valisi olarak atandı ve 4 yıl bu görevi sürdürdü. Çiftçi 2023’ten bu yana Erzurum Valisi olarak görev yapıyordu.