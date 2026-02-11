Yeniçağ Gazetesi
11 Şubat 2026 Çarşamba
All-Star'a seçilen Alperen Şengün, LA Clippers karşısında şov yaptı

All-Star'a seçilen Alperen Şengün, LA Clippers karşısında şov yaptı

Alperen Şengün’ün 22 sayı, 7 ribaund ve 6 asistlik performansıyla parladığı gecede Houston Rockets, Toyota Center’da Los Angeles Clippers’ı 102-95 mağlup ederek taraftarına unutulmaz bir zafer yaşattı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
All-Star'a seçilen Alperen Şengün, LA Clippers karşısında şov yaptı - Resim: 1

Houston Rockets, Toyota Center’da Los Angeles Clippers’ı 102-95 mağlup etti. Gecenin yıldızı ise Alperen Şengün’dü.

All-Star'a seçilen Alperen Şengün, LA Clippers karşısında şov yaptı - Resim: 2

23 yaşındaki milli pivot, 34 dakikada 22 sayı, 7 ribaund ve 6 asist üreterek galibiyette başrolü oynadı. Özellikle ikinci yarıda pota altında etkili olan Şengün, hem skor hem de ribaund katkısıyla Rockets’ın oyunu kontrol etmesini sağladı.

Milli gurur, Boyalı alandaki üretkenliği ve pas dağıtımıyla Clippers savunmasını zorladı.

Milli gurur, Boyalı alandaki üretkenliği ve pas dağıtımıyla Clippers savunmasını zorladı.

All-Star'a seçilen Alperen Şengün, LA Clippers karşısında şov yaptı - Resim: 4

Kevin Durant 26 sayıyla maçın en skorer ismi olsa da, taraftarın en büyük alkışını alan isim Alperen Şengün oldu. Üçüncü çeyrekteki etkili performansı ve son bölümdeki kritik serbest atışları, galibiyeti perçinledi.

Rockets cephesinde moraller yükselirken, alınan bu galibiyet play-off yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Rockets cephesinde moraller yükselirken, alınan bu galibiyet play-off yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

All-Star'a seçilen Alperen Şengün, LA Clippers karşısında şov yaptı - Resim: 6

Alperen Maç Sonu All-Star Hakkında Konuştu

"Ailem için, ülkem için, Türkiye'de sabah 4'te kalkıp bizi izleyenler için çok ifade ediyor. Ailemi ve ülkemi gururlandırmaya devam edeceğim."

All-Star'a seçilen Alperen Şengün, LA Clippers karşısında şov yaptı - Resim: 7

NBA’de Houston Rockets’ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, geçtiğimiz Pazar günü ikinci kez All-Star seçilmişti.

All-Star'a seçilen Alperen Şengün, LA Clippers karşısında şov yaptı - Resim: 8


Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Shai Gilgeous-Alexander’ın yerine NBA All-Star kadrosuna davet edildi. Böylece 23 yaşındaki yıldız, kariyerinde ikinci kez bu prestijli organizasyonda boy gösterecek.

Milli gururumuz takımı Houston, bir sonraki maçta tekrardan LA Clippers ile karşılaşacak.

Milli gururumuz takımı Houston, bir sonraki maçta tekrardan LA Clippers ile karşılaşacak.

All-Star'a seçilen Alperen Şengün, LA Clippers karşısında şov yaptı - Resim: 10
All-Star'a seçilen Alperen Şengün, LA Clippers karşısında şov yaptı - Resim: 11
All-Star'a seçilen Alperen Şengün, LA Clippers karşısında şov yaptı - Resim: 12
All-Star'a seçilen Alperen Şengün, LA Clippers karşısında şov yaptı - Resim: 13
All-Star'a seçilen Alperen Şengün, LA Clippers karşısında şov yaptı - Resim: 14
All-Star'a seçilen Alperen Şengün, LA Clippers karşısında şov yaptı - Resim: 15
Kaynak: Spor Servisi
