Gece saatlerinde sürpriz bir kararla kabinede değişikliğe gidildi.

Resmi gazetede yayımlanan atama kararlarına göre; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek getirilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya‘nın yerine ise Mustafa Çiftçi atandı.

Çiçeği burnunda İçişleri Bakanı Çiftçi'nin eski paylaşımları da tekrardan gündem oldu.

Gazeteci Nevzat Çiçek, yeni İçişleri Bakanı'na dair arşivden videolar paylaştı.

'Bakan artık Hafız Bakan olarak anılır' diyen Çiçek, 'Hafız Bakanın iz bırakan videoları' başlığı altında şu paylaşımlarda bulundu:

İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı...

1. Video İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin, Alparslan Türkeş'in ilk sahibi olduğu arabayla Erzurum sokaklarında Ferdi Tayfur'un “Hatıran Yeter” şarkısıyla seyahati dikkat çekmişti.

2. Video İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'nin şehrin tamamında başıboş köpeklerin toplandığını açıkladığı video

3. Video Hafızlık yarışmasında aldığı 1. Ödülü

4. Resim Çorum Valisi olduğu dönemde İskilipli Atıf'ı mezarı başında andığı görüntüler