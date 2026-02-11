Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile iki bakan değişti. Buna göre, görevden affını isteyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yerine ise Mustafa Çiftçi atandı.

Atamaların, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri uyarınca yapıldığı belirtildi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda atama kararları öncesi tanık olduğu bir olaydan bahsetti. Türkkan, Ali Yerlikaya’nın bakan olduğundan bu yana ilk kez Meclis’te milletvekillerinin yemek yediği alt salona geldiğini belirterek, Yerlikaya’nın yanında hiç milletvekili görmediğini söyledi. Türkkan o sırada salonda bulunan AKP’li milletvekillerinin hiçbirinin Yerlikaya’nın yanına gitmediğine dikkat çekerek, “Ya milletvekillerinin bu değişimden önceden haberi vardı, ya da Bakan olarak Ak Parti milletvekilleri arasında itibarını çoktan yitirmişti” dedi.

Lütfü Türkkan’ın paylaşımı şöyle:

“Bu akşam Resmi Gazetede yayınlanan kararla İçişleri ve Adalet Bakanları değişti.

Bu vesile bu akşam tanık olduğum bir konuyu aktarmak istiyorum.

Bakan olduğu günden bu yana ilk defa akşam saat 19:00 civarında milletvekillerinin yemek yediği alt salona, içişleri eski Bakanı Ali Yerlikaya yemeğe geldi.

Çok kalabalık bir şekilde oturmak için masa ayarlıyordu çalışan arkadaşlar.

Uzun bir süre ayakta kaldılar beraberdekilerle birlikte.

Henüz Bakandı. Yemek salonuna geldikleri arasında Bakan’ın yanında hiç milletvekili göremedim ben.

Diğer dikkat çekici bir konu; o anda lokantada bulunan, yemek yiyen Ak Parti milletvekillerinden hiçbir tanesi kalkıp Bakanın yanına gitmedi.

Ya milletvekillerinin bu değişimden önceden haberi vardı, ya da Bakan olarak Ak Parti milletvekilleri arasında itibarını çoktan yitirmişti.”