Bartın Devlet Hastanesi yeni binası hizmet vermeye başladı. Kadın Doğum ve Çocuk Bölümlerinin yeni binaya taşınmasının ardından ilk doğum gerçekleşti.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Özkan Pulat ve Başhekim Op. Dr. Burak Bakar anne ve bebeği ziyaret ederek sağlık durumlarını yakından takip etti. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Dünyaya gözlerini yeni açan bebeğinize sağlıklı ve güzel bir ömür kıymetli annemize ve ailesine mutlu dolu günler temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Gebelik sürecinin iyi geçtiğini söyleyen anne ise’ "Kozcağız’da gebe okuluna gittim. Gebelik sürecim çok iyi geçti. Kucağıma aldığım an ona kavuştum, çok mutluyum" dedi.