Yeniçağ Gazetesi
18 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Banka kartları tek bir kartta birleşti: Artık o banka senin bu banka benim gezmeye son

Banka kartları tek bir kartta birleşti: Artık o banka senin bu banka benim gezmeye son

Akbank, banka bağımsız dijital cüzdan uygulaması Juzdan’ı Açık Bankacılık altyapısıyla entegre ederek yeni bir dönemi başlattı. Kullanıcılar artık farklı bankalara ait tüm kredi ve banka kartlarının limit, borç, harcama geçmişi ve puan bilgilerine ulaşabilecek.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Banka kartları tek bir kartta birleşti: Artık o banka senin bu banka benim gezmeye son - Resim: 1

Akbank, tüm banka müşterilerine açık olan popüler dijital cüzdan uygulaması Juzdan’ı, Açık Bankacılık altyapısıyla entegre ederek yeni bir boyuta taşıdı. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, artık sadece Akbank değil, farklı bankalara ait tüm kredi ve banka kartlarını tek bir ekran üzerinden yönetebilecek.

1 9
Banka kartları tek bir kartta birleşti: Artık o banka senin bu banka benim gezmeye son - Resim: 2

Juzdan kullanıcıları, uygulamaya verecekleri açık bankacılık izni doğrultusunda, diğer bankalardaki kartlarına ait:

2 9
Banka kartları tek bir kartta birleşti: Artık o banka senin bu banka benim gezmeye son - Resim: 3

Güncel limit ve borç durumlarını,

Geçmiş harcama ve işlem detaylarını,

Biriken tüm puan bilgilerini tek bir platformdan anlık olarak takip edebilecek.

3 9
Banka kartları tek bir kartta birleşti: Artık o banka senin bu banka benim gezmeye son - Resim: 4

Hangi bankanın müşterisi olursa olsun herkese hitap eden Juzdan, sunduğu özel kampanya ve ayrıcalıkların yanı sıra alışveriş anında da büyük kolaylıklar sağlıyor.

4 9
Banka kartları tek bir kartta birleşti: Artık o banka senin bu banka benim gezmeye son - Resim: 5

Kullanıcılar; QR Kod ile hızlı fiziksel ödeme, anlaşmalı e-ticaret sitelerinde "Juzdan ile Öde" seçeneği, seçili mağazalarda ise anında alışveriş kredisi gibi finansal çözümlerden yararlanabiliyor.

5 9
Banka kartları tek bir kartta birleşti: Artık o banka senin bu banka benim gezmeye son - Resim: 6

Uygulamanın yeni vizyonunu değerlendiren Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, Juzdan'ı 2022 yılında banka bağımsız bir ödeme platformu olarak sektöre kazandırdıklarını hatırlattı.

6 9
Banka kartları tek bir kartta birleşti: Artık o banka senin bu banka benim gezmeye son - Resim: 7

Dağ Güven, yeni dönemle ilgili şunları aktardı:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz Açık Bankacılık entegrasyonuyla vizyonumuzu bir adım öteye taşıyoruz. Kullanıcılarımız artık tüm kart harcamalarını ve finansal durumlarını tek bir noktadan, bütüncül bir şekilde yönetebilecek. Juzdan, sadece bir ödeme aracı olmaktan çıkıp kapsamlı bir finansal takip merkezine dönüştü."

7 9
Banka kartları tek bir kartta birleşti: Artık o banka senin bu banka benim gezmeye son - Resim: 8

Juzdan’ın son 3 yılda yaklaşık 3 kat büyüyerek Türkiye’nin en büyük dijital cüzdanlarından biri hâline geldiğini de sözlerine ekleyen Dağ Güven, bu başarının arkasında alışveriş öncesinden ödeme anına kadar uzanan uçtan uca, sadeleştirilmiş kullanıcı deneyimi olduğunu vurguladı.

8 9
Banka kartları tek bir kartta birleşti: Artık o banka senin bu banka benim gezmeye son - Resim: 9
9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro