Banka kartları tek bir kartta birleşti: Artık o banka senin bu banka benim gezmeye son
Akbank, banka bağımsız dijital cüzdan uygulaması Juzdan’ı Açık Bankacılık altyapısıyla entegre ederek yeni bir dönemi başlattı. Kullanıcılar artık farklı bankalara ait tüm kredi ve banka kartlarının limit, borç, harcama geçmişi ve puan bilgilerine ulaşabilecek.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Juzdan kullanıcıları, uygulamaya verecekleri açık bankacılık izni doğrultusunda, diğer bankalardaki kartlarına ait:
Güncel limit ve borç durumlarını,
Geçmiş harcama ve işlem detaylarını,
Biriken tüm puan bilgilerini tek bir platformdan anlık olarak takip edebilecek.
Hangi bankanın müşterisi olursa olsun herkese hitap eden Juzdan, sunduğu özel kampanya ve ayrıcalıkların yanı sıra alışveriş anında da büyük kolaylıklar sağlıyor.
Kullanıcılar; QR Kod ile hızlı fiziksel ödeme, anlaşmalı e-ticaret sitelerinde "Juzdan ile Öde" seçeneği, seçili mağazalarda ise anında alışveriş kredisi gibi finansal çözümlerden yararlanabiliyor.
Uygulamanın yeni vizyonunu değerlendiren Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, Juzdan'ı 2022 yılında banka bağımsız bir ödeme platformu olarak sektöre kazandırdıklarını hatırlattı.
Dağ Güven, yeni dönemle ilgili şunları aktardı:
"Bugün gerçekleştirdiğimiz Açık Bankacılık entegrasyonuyla vizyonumuzu bir adım öteye taşıyoruz. Kullanıcılarımız artık tüm kart harcamalarını ve finansal durumlarını tek bir noktadan, bütüncül bir şekilde yönetebilecek. Juzdan, sadece bir ödeme aracı olmaktan çıkıp kapsamlı bir finansal takip merkezine dönüştü."
Juzdan’ın son 3 yılda yaklaşık 3 kat büyüyerek Türkiye’nin en büyük dijital cüzdanlarından biri hâline geldiğini de sözlerine ekleyen Dağ Güven, bu başarının arkasında alışveriş öncesinden ödeme anına kadar uzanan uçtan uca, sadeleştirilmiş kullanıcı deneyimi olduğunu vurguladı.