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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Rusya'da gençler arasında alışılmış dövme tasarımlarının dışında sıra dışı bir akım yayılmaya başladı. Z kuşağının dikkat çeken yeni tercihleri, görenleri hem şaşırtıyor hem de ürkütüyor.

CİLTTE ÇÜRÜMÜŞ DERİ GÖRÜNTÜSÜ

Gençlerin tercih ettiği bu yeni dövme tarzında, cilt üzerinde çürümüş deri, kabuk bağlamış yara ya da küflenmiş doku gibi görünen tasarımlar yer alıyor. Geleneksel dövme modellerinden oldukça farklı olan bu akım, özellikle gerçekçi görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Dövmeler, cildin enfekte olmuş ya da çürümeye başlamış gibi görünmesini sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Bazı tasarımlarda küf benzeri yeşil ve koyu renkler kullanılırken, bazıları ise kabuklaşmış yara izlenimi veriyor.

GÖRENLER BAKMAYA DAYANAMIYOR

Sıra dışı dövme akımıyla ilgili görüşler ise ikiye ayrılmış durumda. Bazı gençler bu tasarımları etkileyici ve özgün bulurken, bazıları ise görüntülerin gerçekçi olması nedeniyle bakmakta bile zorlandığını belirtiyor.

Özellikle Rusya'da yeni nesil dövme akımları arasında öne çıkan bu tarz, alışılmışın dışında bir estetik anlayışını da beraberinde getiriyor. Gençlerin bu dövme modellerini tercih etmesinin arkasındaki neden ise "gerçekçilik" ve "alışılmamış görüntü" olarak öne çıkıyor.