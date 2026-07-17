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KKTC Asgari Ücret Saptama Komisyonu, artan enflasyon ve hayat pahalılığı oranlarını dikkate alarak yılın ikinci asgari ücret rakamını karara bağladı. Alınan karar doğrultusunda maaşlara yüzde 16,95 oranında artış yapıldı ve aylık brüt asgari ücret 70 bin 893 lira olarak belirlendi.

YENİ ASGARİ ÜCRETİN DETAYLI TABLOSU

Komisyonun belirlediği yeni tarifeye göre çalışma periyotlarına düşen ücret dağılımı net asgari ücret 61 bin 677 TL, brüt asgari ücret 70 bin 893 TL, haftalık kazanç 16 bin 359,92 TL, günlük kazanç 3 bin 271,98 TL, saatlik kazanç 408,99 TL oldu.

Kuzey Kıbrıs'ta 2026 yılının ilk altı aylık döneminde uygulanan bir önceki asgari ücret; brüt 60 bin 618 lira, net ise 52 bin 738 lira seviyesindeydi.

TÜRKİYE İLE ARADAKİ MAKAS GİDEREK AÇILIYOR

KKTC'de asgari ücrette yaşanan bu sert yükseliş, Türkiye ile arasındaki maaş uçurumunu da yeniden gündeme getirdi. Türkiye'de 2026 yılı boyunca uygulanan asgari ücret brüt 33 bin 30 TL, net ise 28 bin 75 TL olarak ödeniyor.

Son yapılan güncellemenin ardından KKTC'deki 61 bin 677 TL'lik yeni net asgari ücret, Türkiye'deki net asgari ücretin tam 2,2 katına ulaşmış oldu.