Bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir genetik araştırma, Neandertaller ile modern insanlar arasındaki çiftleşmelerin sanılandan farklı bir şekilde gerçekleşmiş olabileceğini ortaya koydu. Çalışmaya göre, eşleşmelerin önemli bir bölümünde Neandertal erkekler ile Homo sapiens kadınlar birlikte oldu.

Araştırmacılar, modern insan genomunda bulunan Neandertal DNA’sının dağılımını inceleyerek bu sonuca ulaştı. Özellikle X kromozomunda Neandertal genlerinin çok az bulunması, uzun süredir bilim dünyasında “Neandertal çölleri” olarak adlandırılan bir gizem olarak değerlendiriliyordu.

Yeni çalışmada, bu durumun genetik uyumsuzluktan değil, eş seçimi ve çiftleşme tercihleriyle ilgili olabileceği öne sürüldü.

Bilim insanları, Neandertal erkekler ile Homo sapiens kadınlar arasındaki eşleşmelerin daha yaygın olması durumunda, modern insan gen havuzuna daha az Neandertal X kromozomu gireceğini ve bunun bugün görülen genetik yapıyı açıklayabileceğini belirtti.

Araştırmada ayrıca, ilk modern insanlar ile Neandertallerin yaklaşık 600 bin yıl önce ayrıldığı, ancak daha sonra farklı dönemlerde yeniden karşılaşarak genetik olarak karıştıkları ifade edildi. Günümüzde Afrika dışındaki insanların ortalama yüzde 2 oranında Neandertal DNA’sı taşıdığı biliniyor.

Uzmanlar, bu sonuçların Neandertaller ile modern insanlar arasındaki ilişkilerin sadece biyolojik değil, aynı zamanda sosyal ve davranışsal tercihlerle de şekillenmiş olabileceğini gösterdiğini vurguladı.

Araştırmacılar, Neandertal ve Homo sapiens toplumlarının yapısını daha iyi anlamadan eşleşme tercihleri hakkında kesin sonuçlara ulaşmanın zor olduğunu belirtiyor.