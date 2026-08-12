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Kaynak: AA

Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçleri, saldırıya ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Yemen bayraklı "Tihame" isimli ticari geminin Husiler tarafından vurulmasının ardından 4 Pakistanlı ve 1 Endonezyalı mürettebatın yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gemide bulunan mürettebatın tahliyesi ve geminin çekilmesi için bölgeye sevk edilen Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik personelinin de İHA saldırısının hedefi olduğu aktarıldı. Açıklamada, saldırı sonucunda 2 deniz kuvvetleri personelinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Son saldırılarla birlikte Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki olaylarda ölenlerin sayısı 7'ye, yaralananların sayısı ise 11'e yükseldi.

Yemen Sahil Güvenlik Güçleri daha önce yaptığı açıklamada, "Tihame" adlı ticari geminin Husiler tarafından peş peşe füzelerle vurulduğunu duyurmuştu. Saldırı sonrasında gemide yangın çıktığı ve ağır hasar oluştuğu belirtilmişti.