Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ulusal Direniş Güçlerinden yapılan açıklamada, Tuğgeneral Vahiş'in, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetine bağlı Huhayha ilçesinde konvoyunu hedef alan saldırıda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ilk bulguların patlayıcının ülkedeki İran destekli Husiler tarafından yerleştirildiğine işaret ettiği öne sürülerek, saldırının Vahiş ve beraberindekilerin geçişi sırasında gerçekleştiği ifade edildi.

Saldırıda Vahiş ile birlikte korumalarından birinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Devlet Bakanı Velid el-Kadimi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vahiş'in Huhayha ilçesinden geçtiği sırada yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Kadimi, paylaşımında, "Bedeni aramızdan ayrıldı ancak duruşu, fedakarlıkları ve güzel hatırası Tihame ve Yemen halkının hafızasında yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken saldırıyı üstlenen herhangi bir taraf da olmadı.

Ulusal Direniş Güçleri, Yemen Başkanlık Konseyi üyesi ve eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yeğeni olan Tarık Salih'in komutasında faaliyet gösteriyor.

YEMEN'DE ÇATIŞMALAR VE ATEŞKES SÜRECİ

Yemen'de zaman zaman çatışmalar yaşansa da Nisan 2022'den bu yana göreceli bir sükunet dönemi sürüyor.

Ülkede savaş, Husilerin 21 Eylül 2014'te başkent Sana dahil birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından başlamış, yıllar içinde geniş çaplı bir insani krize yol açmıştı.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen diplomatik girişimlerle siyasi çözüm ve kalıcı barış arayışları ise sürüyor.