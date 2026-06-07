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Yandex Türkiye, telekomünikasyon sektörüne yönelik geliştirdiği yeni yapay zekâ çözümünü Ankara'da düzenlenen AI Tomorrow Summit etkinliğinde duyurdu.

"Telekom için Yapay Zekâ" adı verilen yeni çözümün, operatörlerin müşterilerine sunduğu dijital hizmetleri daha hızlı geliştirmesine ve yapay zekâ destekli uygulamaları yaygınlaştırmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

MÜŞTERİ HİZMETLERİNDEN ÇAĞRI ASİSTANLARINA

Yeni sistem; müşteri destek süreçleri, bakiye sorgulama işlemleri, çağrı asistanları ve self-servis uygulamalar gibi birçok alanda kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre çözüm, bağımsız bir ürün olarak kullanılabileceği gibi mevcut operatör altyapılarına veya Yandex AI platformuna da entegre edilebilecek.

TELEKOM SEKTÖRÜNE ÖZEL ÇÖZÜM

Yandex Türkiye, telekom sektörünü şirketin B2B iş ortaklıklarında stratejik alanlardan biri olarak konumlandırıyor. Şirketin, Turkcell, Türk Telekom ve 4play ile çeşitli iş birlikleri yürüttüğü belirtildi.

Yandex Türkiye Arama ve Yapay Zekâ Genel Müdürü Sedat Öztürk, telekom operatörlerinin milyonlarca kullanıcıya doğrudan erişebilen güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirterek, yerel ihtiyaçlara göre geliştirilen yapay zekâ çözümlerinin sektöre önemli katkılar sunabileceğini ifade etti.

FARKLI SEKTÖRLERDE DE KULLANILACAK

Şirket, yapay zekâ teknolojilerini yalnızca telekom alanında değil; finans, perakende, e-ticaret, seyahat ve medya gibi sektörlerde de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Yandex AI ve Yazeka destekli çözümlerin, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde yerel iş ortaklarıyla birlikte yeni kullanım alanları oluşturmasının amaçlandığı belirtildi.